Минодора Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853 ст.
Дата смерти18.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лобачев Василий Антонович
Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Селезнева (Лобачева) Прасковья (Параскева) Антоновна
Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич
Смерть
18.01.1893
в 40 лет от старости