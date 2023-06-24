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Минодора Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

18.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Лобачев Ефим Антонович

Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лобачев Василий Антонович

Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Лобачев Антон Антонович

Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Селезнева (Лобачева) Прасковья (Параскева) Антоновна

Отец ребёнка: Лобачев Антон Васильевич

Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.01.1893
Ковшово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
в 40 лет от старости

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