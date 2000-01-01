Мехоношин Никандр Матвеевич

Мехошин Никандр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехошин Никандр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мехоношин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1878

Сын: Мехоншин Михаил Никандрович

Мать ребёнка: Мехоношина Феодосья Аврамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мехоношин Иоанн

Мать ребёнка: Мехоношина Феодосья Аврамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Феодосья Аврамовна

Смерть
Неизвестно
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