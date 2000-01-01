Мехоношин Никандр Матвеевич

Мехошин Никандр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мехоношин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1878
Сын: Мехоншин Михаил Никандрович
Мать ребёнка: Мехоношина Феодосья Аврамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мехоношин Иоанн
Мать ребёнка: Мехоношина Феодосья Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно