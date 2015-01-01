Рязанцева (Колычева) Валентина петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Колычева) Валентина петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1955

Отец: Колычев Пётр Ильич

Мать: Колычева Клавдия Ефимовна

Рождение ребёнка
04.11.1976

Сын: Рязанцев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Рязанцев сергей Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1982

Сын: Рязанцев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Рязанцев сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев сергей Степанович

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