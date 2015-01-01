Рязанцева (Колычева) Валентина петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1955
Отец: Колычев Пётр Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1976
Сын: Рязанцев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Рязанцев сергей Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1982
Сын: Рязанцев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Рязанцев сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно