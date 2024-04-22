Мясникова Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения24.01.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 8
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.
Сын: Мясников Александр Павлович
Отец ребёнка: Мясников Павел Максимов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно