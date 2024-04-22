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Мясникова Мария Семенова

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.01.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 8
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.

Сын: Мясников Александр Павлович

Отец ребёнка: Мясников Павел Максимов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 32
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Павел Максимов

Упоминание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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