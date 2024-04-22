Гультяев Павел Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1890 ст.
Дочь: Петрусева Надежда Павловна
Мать ребёнка: Гультяева Зиновья Яковлевна
Рождение ребёнка
08.05.1896 ст.
Сын: Гультяев Николай Павлович
Мать ребёнка: Гультяева Зиновья Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1901 ст.
Сын: Гультяев Григорий Павлович
Мать ребёнка: Гультяева Зиновья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно