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Гультяев Павел Максимович

Место рождения

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1890 ст.

Дочь: Петрусева Надежда Павловна

Мать ребёнка: Гультяева Зиновья Яковлевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1896 ст.

Сын: Гультяев Николай Павлович

Мать ребёнка: Гультяева Зиновья Яковлевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1901 ст.

Сын: Гультяев Григорий Павлович

Мать ребёнка: Гультяева Зиновья Яковлевна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Зиновья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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