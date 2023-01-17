Ланка Уланка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланка Уланка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худячка Теребердеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Слушка Григорьев

Мать ребёнка: Мазава Живаева

Рождение ребёнка
1707

Сын: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Мать ребёнка: Мазава Живаева

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазава Живаева

Смерть
Неизвестно
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