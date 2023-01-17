Ланка Уланка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худячка Теребердеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Слушка Григорьев
Мать ребёнка: Мазава Живаева
Рождение ребёнка
1707
Сын: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Мать ребёнка: Мазава Живаева
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазава Живаева
Смерть
Неизвестно