Зверев Владимир Николаевич 05.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зверев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1952

Сын: Зверев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Зверева (Прошунина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
30.07.1953

Сын: Зверев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Зверева (Прошунина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1958

Дочь: Горбатых (Зверева) Елена Владиммровна

Мать ребёнка: Зверева (Прошунина) Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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