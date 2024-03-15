Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1734 и 1735
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1750 и 1755
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1756
Дочь: Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1760
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Алексей (Андрей) Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
После 1787