Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Панфилов Михаил

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
20.05.1915

Сын: Панфилов Алексей Сафронович

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Анатолий

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурисова Валентина Сафроновна

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшанцева Анна Сафроновна

Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Смерть
Неизвестно
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
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