Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Панфилов Михаил
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
20.05.1915
Сын: Панфилов Алексей Сафронович
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Анатолий
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурисова Валентина Сафроновна
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшанцева Анна Сафроновна
Отец ребёнка: Панфилов Сафрон Федотович
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Смерть
Неизвестно
с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с