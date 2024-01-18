Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебеденко Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
16.01.1988

Дочь: Лебеденко Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Лебеденко Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
20.12.1993

Дочь: Шерко Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Лебеденко Андрей Валерьевич

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