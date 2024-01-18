Лебеденко (Чупикова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1988
Дочь: Лебеденко Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Лебеденко Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
20.12.1993
Дочь: Шерко Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Лебеденко Андрей Валерьевич