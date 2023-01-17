Сухих Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1733 и 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1735
Отец: Сухих Дмитрий Саввинович
Мать: Сухих Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стефанида Федоровна
Мать ребёнка: Сухих Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Сухих Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно