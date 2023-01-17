Сухих Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Федор Дмитриевич

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Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1733 и 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1735

Отец: Сухих Дмитрий Саввинович

Мать: Сухих Марья Андреевна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стефанида Федоровна

Мать ребёнка: Сухих Анна Семеновна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Сухих Григорий Федорович

Мать ребёнка: Сухих Анна Семеновна

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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