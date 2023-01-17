Вазетдинов Гимазетдин Вазетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вазетдинов Гимазетдин Вазетдинович

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Место рождения

Исансупово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1907

Дата смерти

08.03.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Исансупово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1940
Скиппари, Выборгский р-н, Ленинградская обл.
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