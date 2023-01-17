Вазетдинов Гимазетдин Вазетдинович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти08.03.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.03.1940
Скиппари, Выборгский р-н, Ленинградская обл.