Черткова (Зинченко) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Зинченко) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

12.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
12.08.2018
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