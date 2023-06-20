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Неволин Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

06.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Неволин Игнат Сафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.

Дочь: Кривощёкова Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.

Дочь: Чадова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.

Дочь: Неволина Павла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1912

Дочь: Пирожкова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Неволина Анна Сергеевна

Смерть
06.10.1954
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