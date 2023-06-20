Неволин Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смерти06.10.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: Неволин Игнат Сафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1905 ст.
Дочь: Кривощёкова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.
Дочь: Чадова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.
Дочь: Неволина Павла Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1912
Дочь: Пирожкова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Неволина Анна Сергеевна
Смерть
06.10.1954