Шумилов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Климук Агафья Степановна
Мать ребёнка: не указана
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумилов Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно