Шумилов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Климук Агафья Степановна

Мать ребёнка: не указана

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилов Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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