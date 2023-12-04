Сырорыбов Матвей Трофимов
Место рожденияд.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сырорыбов Трофим Андреев
Мать: Мария Никифорова
д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
16.07.1837 ст.
Жена: Салыцына Ирина Михайлова
Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Рождение ребёнка
26.10.1848 ст.
Сын: Сырорыбов Георгий Матвеев
Мать ребёнка: Салыцына Ирина Михайлова
д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Смерть
До 1868
д. Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.