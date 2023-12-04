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Сырорыбов Матвей Трофимов

Место рождения

д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1773 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сырорыбов Трофим Андреев

Мать: Мария Никифорова

д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
16.07.1837 ст.

Жена: Салыцына Ирина Михайлова

Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Рождение ребёнка
26.10.1848 ст.

Сын: Сырорыбов Георгий Матвеев

Мать ребёнка: Салыцына Ирина Михайлова

д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Смерть
До 1868
д. Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
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