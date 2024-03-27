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(Закирова) Хайрижиган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гибадуллина) Бибирауза

Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайсин Гибадулла

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гибадуллин Шарафулла

Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гибадуллин Идиятулла

Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Гибадуллина) Факиха

Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гибадуллин Гайфулла

Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла

Смерть
Неизвестно

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