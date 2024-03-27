(Закирова) Хайрижиган
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гибадуллина) Бибирауза
Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайсин Гибадулла
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гибадуллин Шарафулла
Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гибадуллин Идиятулла
Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Гибадуллина) Факиха
Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гибадуллин Гайфулла
Отец ребёнка: Гайсин Гибадулла