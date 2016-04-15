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Кривобокова Виктория Ивановна
Кривобокова Виктория Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.2016
Пол
Женский
Отец
Кривобоков Иван Владимирович
1986 г.р.
Мать
Коркина Елена Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2016
Отец:
Кривобоков Иван Владимирович
Мать:
Коркина Елена Сергеевна
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