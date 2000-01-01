Мейшутович Ассея Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мейшутович Якуб Иосифович
Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мейшутович Матвей Иосифович
Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мейшутович Адам Иосифович
Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Хасень Иосифович
Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Ибрагим Иосифович
Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Иосиф Иосифович
Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович
Смерть
Неизвестно