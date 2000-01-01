Мейшутович Ассея Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Ассея Ибрагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мейшутович Якуб Иосифович

Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мейшутович Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мейшутович Адам Иосифович

Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Хасень Иосифович

Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Ибрагим Иосифович

Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Иосиф Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Мейшутович Иосиф Мустафович

Смерть
Неизвестно
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