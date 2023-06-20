Краев Саломонида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Саломонида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Агафия Краева

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1728

Сын: Краев Петр Краев

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Матвей

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Устиния Краев

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена Краев

Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев

д. Ключеская
Смерть
Неизвестно
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