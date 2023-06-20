Краев Саломонида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Агафия Краева
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1728
Сын: Краев Петр Краев
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Матвей
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Устиния Краев
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена Краев
Отец ребёнка: Краев Дмитрий Краев
д. Ключеская
Смерть
Неизвестно