Искужина (Фаттахова) Чулпан Миннигалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИскужина (Фаттахова) Чулпан Миннигалимовна

Искужина (Фаттахова) Чулпан Миннигалимовна

avatar

Место рождения

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957

Отец: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1982

Сын: Искужин Рашит Азаматович

Отец ребёнка: Искужин Азамат Адигамович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1986

Сын: Искужин Тимур Азаматович

Отец ребёнка: Искужин Азамат Адигамович

Рождение ребёнка
23.08.1991

Дочь: Искужина Диана Азаматовна

Отец ребёнка: Искужин Азамат Адигамович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Искужин Азамат Адигамович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close