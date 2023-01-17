Искужина (Фаттахова) Чулпан Миннигалимовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1957
Рождение ребёнка
05.06.1982
Отец ребёнка: Искужин Азамат Адигамович
Рождение ребёнка
24.12.1986
Отец ребёнка: Искужин Азамат Адигамович
Рождение ребёнка
23.08.1991
Дочь: Искужина Диана Азаматовна
Отец ребёнка: Искужин Азамат Адигамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно