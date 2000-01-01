Палияма Ёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Палияма Мартенг
Мать: Тупамаху Деббй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрбаблей Сальт
Отец ребёнка: Эрбаблей Бала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрбаблей ...
Отец ребёнка: Эрбаблей Бала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эрбаблей ...
Отец ребёнка: Эрбаблей Бала
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эрбаблей Бала