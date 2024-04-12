Бастрыкина Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бастрыкин Семен Трофимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бастрыкин Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бастрыкин Терентий Трофимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бастрыкин Трофим Трофимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно