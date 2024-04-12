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Бастрыкина Татьяна Степановна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бастрыкин Семен Трофимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бастрыкин Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бастрыкин Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бастрыкин Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Трофим Афанасьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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