Чередова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно