Чередова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чередов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Чередов Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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