Алдакимова (Обухова) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1939
Дата смерти19.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1965
Дочь: Мельникова (Алдакимова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Алдакимов Владимир Кузьмич
Рождение ребёнка
06.12.1970
Дочь: Алдакимова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Алдакимов Владимир Кузьмич
Смерть
19.01.2022