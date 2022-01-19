Алдакимова (Обухова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдакимова (Обухова) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1939

Дата смерти

19.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939

Отец: Обухов Петр Павлович

Мать: Горбачева Елизавета Евстратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдакимов Владимир Кузьмич

Рождение ребёнка
01.09.1965

Дочь: Мельникова (Алдакимова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Алдакимов Владимир Кузьмич

Рождение ребёнка
06.12.1970

Дочь: Алдакимова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Алдакимов Владимир Кузьмич

Смерть
19.01.2022

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