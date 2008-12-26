Золотарева (Исупова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1936
Дата смерти26.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1936
Бракосочетание
22.12.1960
Рождение ребёнка
26.09.1961
Дочь: Золотарева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.12.1964
Дочь: Скурихина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.05.1966
Дочь: Чикишева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович
Кодочиги, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1969
Дочь: Золотарева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович
Смерть
26.12.2008
Ошминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область