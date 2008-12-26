Золотарева (Исупова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Исупова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1936

Дата смерти

26.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1936

Отец: Исупов Иван Николаевич

Мать: Исупова Александра Павловна

Бракосочетание
22.12.1960

Муж: Золотарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1961

Дочь: Золотарева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.12.1964

Дочь: Скурихина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович

Рождение ребёнка
21.05.1966

Дочь: Чикишева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович

Кодочиги, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1969

Дочь: Золотарева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Золотарев Иван Александрович

Смерть
26.12.2008
Ошминское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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