Энман Георгий Федорович
Место рожденияПернов, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения15.09.1857
Дата смерти24.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1857
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
06.10.1857
Екатерининская православная церковь г. Пернов, Лифляндия
Восприемники: Умершего почмейстера Вейденбаума сын студент медицины Георгий Вейденбаум и Г. секретаря фон Шмита при Перновской таможне жена Луиза
Образование
Между 1881 и 1885
Санкт-Петербург
Институт инженеров путей сообщения
Работа или профессия
Между 01.05.1885 и 01.05.1886
Помощник начальника дистанции Балтийской железной дороги | Жалование 1200 руб.+ квартирные
Работа или профессия
Между 01.05.1886 и 01.05.1888
Начальник дистанции по постройке Псковско-Рижской железной дороги | Жалование 2100 руб.
Работа или профессия
Между 01.06.1888 и 01.10.1894
Начальник движения Риго-Двинской железной дороги | Жалование 3500 руб.+ квартирные
Работа или профессия
Между 01.10.1894 и 01.05.1895
Помощник начальника движения Риго-Орловской железной дороги | Жалование 4200 руб.
Работа или профессия
Между 01.05.1895 и 1898
Начальник движения Балтийской и Псковско-Рижской железных дорог | Жалование 7600 руб.
Работа или профессия
С 01.06.1898 по 1902
Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога
Начальник службы движения и телеграфа, 3-й заместитель начальника дороги | Жалование: 2600 Руб. + разъездные 1625 руб. + квартирные 1300 руб. + столовые 2600 руб. Итого - 8125 руб.
Работа или профессия
Между 1902 и 1904
Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога
Начальник службы движения и телеграфа, 2-й заместитель начальника дороги
Работа или профессия
Между 01.02.1904 и 01.04.1907
Санкт-Петербурго-Варшавская железная дорога
Первый заместитель начальника дороги
Бракосочетание
09.07.1906
Андреевский собор, Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 01.04.1907 по 01.07.1908
Северо-Западные железные дороги
Второй заместитель начальника дорог, начальник службы движения
Работа или профессия
С 01.07.1908 по 1915
Московско-Киевско-Воронежская железная дорога
Управляющий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
1-ая Мещанская улица, д. 7, кв. 4
Смерть
24.09.1915
г. Москва,
Причина смерти: Крупозное воспаление легких | Пименовская церковь в Новых Воротниках
Похороны
27.09.1915
кладбище Скорбященского монастыря