Шелудько Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелудько Анастасия

Шелудько Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Любовь

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Дочь

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Лидия

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Надежда

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Дочь

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелудько) Дочь

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелудько Иван

Отец ребёнка: Шелудько Севастьян

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.