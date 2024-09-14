Шелудько Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелудько) Любовь
Отец ребёнка: Шелудько Севастьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелудько) Лидия
Отец ребёнка: Шелудько Севастьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелудько) Надежда
Отец ребёнка: Шелудько Севастьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелудько Севастьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелудько Севастьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелудько Иван
Отец ребёнка: Шелудько Севастьян
Смерть
Неизвестно