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Geist (Bellendier) Elisabetha

Место рождения

Köhler

Дата рождения

25.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1846 г.р.
1851 г.р.

Дети

1871 г.р.
1872 г.р.
1875 г.р.
1881 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1850

Отец: Bellendier Valentin

Мать: Bellendtier Elisabetha

Köhler
Бракосочетание
17.11.1869

Муж: Geist Johannes

Köhler, Saratow, Russland
Рождение ребёнка
02.02.1871

Сын: Geist Johann

Отец ребёнка: Geist Johannes

Köhler
Рождение ребёнка
31.12.1872

Дочь: Barbara

Отец ребёнка: Geist Johannes

Köhler
Рождение ребёнка
22.06.1875

Сын: Geist Adam

Отец ребёнка: Geist Johannes

Köhler
Рождение ребёнка
25.11.1881

Дочь: Sack Elisabetha

Отец ребёнка: Geist Johannes

Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Бракосочетание
05.11.1891

Муж: Götte Johannes

Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно
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