Geist (Bellendier) Elisabetha
Место рожденияKöhler
Дата рождения25.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1850
Отец: Bellendier Valentin
Мать: Bellendtier Elisabetha
Köhler
Бракосочетание
17.11.1869
Муж: Geist Johannes
Köhler, Saratow, Russland
Рождение ребёнка
02.02.1871
Сын: Geist Johann
Отец ребёнка: Geist Johannes
Köhler
Рождение ребёнка
31.12.1872
Дочь: Barbara
Отец ребёнка: Geist Johannes
Köhler
Рождение ребёнка
22.06.1875
Сын: Geist Adam
Отец ребёнка: Geist Johannes
Köhler
Рождение ребёнка
25.11.1881
Дочь: Sack Elisabetha
Отец ребёнка: Geist Johannes
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Бракосочетание
05.11.1891
Муж: Götte Johannes
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Смерть
Неизвестно