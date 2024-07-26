Шевелина (Винокурова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелина (Винокурова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокуров Михаил

Мать: Винокурова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Шевелин Евгений (Евлампий) Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелин Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шевелин Евгений (Евлампий) Ефимович

Рождение ребёнка
22.08.1953

Сын: Шевелин Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Шевелин Евгений (Евлампий) Ефимович

Смерть
Неизвестно

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