Шевелина (Винокурова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокуров Михаил
Мать: Винокурова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Шевелин Евгений (Евлампий) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелин Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Шевелин Евгений (Евлампий) Ефимович
Рождение ребёнка
22.08.1953
Сын: Шевелин Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Шевелин Евгений (Евлампий) Ефимович
Смерть
Неизвестно