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Алтухов Виталий Дмитриевич

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Место рождения

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

04.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Алтухов Дмитрий Макарович

Мать: Алтухова Анна Дмитриевна

Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Алтухов Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Школяр Галина Витальевна

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
02.06.1961

Дочь: Никифорова Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1963

Сын: Алтухов Юрий Витальевич

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
25.09.1972

Дочь: Жаркова Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Алла Витальевна

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Клавдия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Алла

Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна

Смерть
04.06.2005
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