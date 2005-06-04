Алтухов Виталий Дмитриевич
Место рожденияВоронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти04.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Воронежская обл. Новоусманский р-н с.Рождественская-Хава д.Никоново
Рождение ребёнка
17.04.1957
Сын: Алтухов Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
17.05.1960
Дочь: Школяр Галина Витальевна
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
02.06.1961
Дочь: Никифорова Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1963
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
25.09.1972
Дочь: Жаркова Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Алла Витальевна
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтухова Алла
Мать ребёнка: Алтухова Клавдия Владимировна
Смерть
04.06.2005