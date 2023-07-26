Пирогова (Макаровская) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Макаровская) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаровский Александр Александрович

Мать: Макаровская Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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