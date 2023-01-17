Молодцов Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1904 ст.
Дочь: Молодцова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Молодцова Евдокия Александровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Саратов, город Саратов, Саратовская область
На 1904 год - мещанин города Саратова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно