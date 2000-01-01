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Вшивцев Фёдор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

01.04.1753 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Вшивцев Степан Шахтаринский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Вшивцев Лазар Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Анисим Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Жолобова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Вшивцев Константин Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
01.04.1753 ст.
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