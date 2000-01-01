Вшивцев Фёдор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти01.04.1753 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Вшивцев Степан Шахтаринский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Жолобова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Вшивцев Константин Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
п. Бабичи (Шахтаринский)
Смерть
01.04.1753 ст.