Асельдеров Асельдер Даудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асельдеров Дауд Абкадырович
Мать: Татувум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Рашитпаша Асельдерович
Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Алимпаша Асельдерович
Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Аминат Асельдеровна
Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Саният Асельдеровна
Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Бурлият Асельдеровна
Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна
Бракосочетание
Неизвестно