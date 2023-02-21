Асельдеров Асельдер Даудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асельдеров Асельдер Даудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асельдеров Дауд Абкадырович

Мать: Татувум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Рашитпаша Асельдерович

Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Алимпаша Асельдерович

Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Аминат Асельдеровна

Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Саният Асельдеровна

Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Бурлият Асельдеровна

Мать ребёнка: Алхасова Вазипат Магомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алхасова Вазипат Магомедовна

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