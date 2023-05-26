Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.01.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капелюшь (Моисеенко) Ирина Кононовна
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашура (Моисеенко) Степанида Стефанида Кононовна
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеенко Пелагея Кононовна
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Моисеенко Федос Кононович
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
18.02.1885
Сын: Моисеенко Федот Кононович
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Моисеенко Василий Кононович
Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
17.04.1891
Сын: Моисеенко Симеон Кононович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.01.1908
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Умер от простуды