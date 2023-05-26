Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко (Моисеенок Мойсеенок) Конон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Моисеенко Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капелюшь (Моисеенко) Ирина Кононовна

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашура (Моисеенко) Степанида Стефанида Кононовна

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеенко Пелагея Кононовна

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Петр Кононович

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Моисеенко Марк Кононович

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Моисеенко Федос Кононович

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Моисеенко Федот Кононович

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Моисеенко Василий Кононович

Мать ребёнка: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
17.04.1891

Сын: Моисеенко Симеон Кононович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.01.1908
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Умер от простуды

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