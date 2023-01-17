Леванидов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения04.09.1843
Дата смерти06.09.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861 по 1906
Смерть
06.09.1906