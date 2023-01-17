Леванидов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леванидов Иван Степанович

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Место рождения

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.09.1843

Дата смерти

06.09.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1861 по 1906
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
06.09.1906
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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