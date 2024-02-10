Новоселова (Каменская) Екатерина Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Каменская) Екатерина Арсеньевна

Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каменский Арсений Дмитриевич

Мать: Каменская Елизавета Васильевна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Иван

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Капустина (Новоселова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван

Рождение ребёнка
1912

Сын: Новоселов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван

Смерть
Неизвестно

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