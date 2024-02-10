Новоселова (Каменская) Екатерина Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новоселов Иван
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Капустина (Новоселова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван
Рождение ребёнка
1912
Сын: Новоселов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Новоселов Иван
Смерть
Неизвестно