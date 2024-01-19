Никишина (Киселева) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишина (Киселева) Наталья Викторовна

Никишина (Киселева) Наталья Викторовна

Место рождения

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

03.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Дмитрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
07.04.1992

Сын: Никишин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
03.09.1996

Сын: Никишин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Геннадьевич

Развод
05.03.1999

Муж: Никишин Дмитрий Геннадьевич

Искателей, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.