Никишина (Киселева) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения03.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1992
Сын: Никишин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
03.09.1996
Сын: Никишин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Никишин Дмитрий Геннадьевич
Развод
05.03.1999
Искателей, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ