Филимонов Аскольд Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Филимонов Евгений Аскольдович
Мать ребёнка: Филимонова Нонна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1996