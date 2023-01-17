Филимонов Аскольд Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Аскольд Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Филимонов Евгений Аскольдович

Мать ребёнка: Филимонова Нонна Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Нонна Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1996
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