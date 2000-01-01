Юрина (Избрехт) Адалина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Избрехт Карл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуридова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Юрин Николай Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменко Вера Николаевна
Отец ребёнка: Юрин Николай Емельянович
Смерть
Неизвестно