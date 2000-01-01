Юрина (Избрехт) Адалина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Избрехт) Адалина Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Избрехт Карл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Николай Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуридова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Юрин Николай Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменко Вера Николаевна

Отец ребёнка: Юрин Николай Емельянович

Смерть
Неизвестно
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