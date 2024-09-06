(Воспенникова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воспенникова) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воспенникова (Захарова) Аксинья Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1985

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