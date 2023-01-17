(Крупенникова) Аксинья (Ксения) Иванова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Крупенников Иван Никитин
Мать: Дарья Никифорова
Бракосочетание
21.01.1874
Муж: Никанор Евстигнеев
Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: крестьяне деревни Красицы Иван Дмитров, Герасим Алексеев и деревни Пашутина Левон Куприянов. По невесте: крестьянин деревни Красицы Семен Никитин и деревни Киреевки Егор Дорофеев
Смерть
Неизвестно