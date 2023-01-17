(Крупенникова) Аксинья (Ксения) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крупенникова) Аксинья (Ксения) Иванова

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Место рождения

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Муж

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Крупенников Иван Никитин

Мать: Дарья Никифорова

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1874

Муж: Никанор Евстигнеев

Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Потапово, Никольская церковь
Witnesses:По жениху: крестьяне деревни Красицы Иван Дмитров, Герасим Алексеев и деревни Пашутина Левон Куприянов. По невесте: крестьянин деревни Красицы Семен Никитин и деревни Киреевки Егор Дорофеев
Смерть
Неизвестно
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