Филимонов Силуан Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Филимонов Ермолай Никитич
Мать: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Филимонов Иван Силуанович
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Силуановна
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елизавета Силуановна
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фекла Силуановна
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филимонов Ксенофонт Силуанович
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна
Смерть
Неизвестно