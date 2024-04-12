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Филимонов Силуан Ермолаевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Филимонов Ермолай Никитич

Мать: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Филимонов Иван Силуанович

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Силуановна

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елизавета Силуановна

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фекла Силуановна

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Филимонов Ксенофонт Силуанович

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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