Сафронова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Сафронов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Сафронов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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