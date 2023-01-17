Вагинов (Вагенгейм) Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагинов (Вагенгейм) Константин Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.10.1899

Дата смерти

26.04.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.04.1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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