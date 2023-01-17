Вагинов (Вагенгейм) Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения03.10.1899
Дата смерти26.04.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899 по 1919
Место жительства
С 1921 по 1934
Смерть
26.04.1934