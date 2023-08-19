Калмыков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: Калмыкова не знаю имя

Рождение ребёнка
02.01.?

Сын: Калмыков Владимир Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1932

Сын: Калмыков Виктор Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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