Калмыков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: Калмыкова не знаю имя
Рождение ребёнка
02.01.?
Сын: Калмыков Владимир Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980