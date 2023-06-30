Кислицына Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

мать Мария Игнатьевна записана в военном донесении у Кислицына Ефима Ивановича
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кислицын Ефим Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван

Ворожцово, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислицына Люся (Людмила?) Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислицын Федор Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван

Смерть
Неизвестно
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