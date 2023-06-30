Кислицына Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
мать Мария Игнатьевна записана в военном донесении у Кислицына Ефима Ивановича
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Кислицын Иван
Ворожцово, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислицына Люся (Людмила?) Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислицын Иван
Смерть
Неизвестно