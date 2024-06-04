Харина Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарина Евдокия Трофимова

Харина Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Яков

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Харин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Харин Яков

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.