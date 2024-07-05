Grozovskiy Seina Or Esther
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Grozovskiy Mordehai
Отец ребёнка: Grozovskiy Khaim
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Basin (Grozovskiy) Esther
Отец ребёнка: Grozovskiy Khaim
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Nekrich (Grozovski?) Basya
Отец ребёнка: Grozovskiy Khaim
Смерть
1897