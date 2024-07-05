Grozovskiy Seina Or Esther Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Grozovskiy Seina Or Esther

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.
1862 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Grozovskiy Mordehai

Отец ребёнка: Grozovskiy Khaim

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Basin (Grozovskiy) Esther

Отец ребёнка: Grozovskiy Khaim

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Nekrich (Grozovski?) Basya

Отец ребёнка: Grozovskiy Khaim

Смерть
1897

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